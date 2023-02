L’OEIL, L’OREILLE, LE LIEU CENTRE DES ARTS, 12 février 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

L’OEIL, L’OREILLE, LE LIEU CENTRE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-02-12 au 2023-02-12 15:00. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

CENTRE DES ARTS (L-R-20-8905L-R-20-9367L-R-20-8906) PRESENTE : ce concert. Il y a un véritable enjeu à reconstituer des chemins de sensibilité pour commencer à réapprendre à voir et à entendre. Baptiste Morizo Quelle est cette perte de sensibilité dont nous faisons preuve envers les autres formes de vie qui nous entourent ? L’humain détruit des écosystèmes qu’il ne connait pas et qui communiquent cependant entre eux de façon extraordinaire. Michèle Noiret souhaite partager des questionnements écologiques et sociétaux qui concernent en particulier la jeune génération, celle qui inventera la société de demain. La chorégraphie se tisse autour de cette colère que l’on peut ressentir face à la disparition progressive du monde vivant tout autant qu’elle s’inspire du monde fantastique des insectes, où la complexité des rythmes, des mouvements nous semblent si étrangère. Réinventant les codes dans chacun de ses spectacles, la danse-cinéma de la chorégraphe prend ici tout son sens. Une écriture multidimensionnelle qui trouble les perceptions. Durée 55 min Distribution Conception, mise en scène, chorégraphie : Michèle Noiret Créée avec et interprétée par : David Drouard, Sara Tan Création vidéo : Vincent Pinckaers, Aliocha Van der Avoort Développement vidéo : Frédéric Nicaise Composition musicale originale, interactions et régie son : Todor Todoroff Création lumières : Nicolas Olivier Scénographie : Wim Vermeylen, Michèle Noiret Costumes : Patty Eggerickx Direction technique et régie plateau : Christian Halkin Photographies : Sergine LalouxTous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord. Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59 EUR24.2 24.2 euros

CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS 12-16,rue de la Libération 95880

