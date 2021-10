Montreuil Nouveau théâtre de Montreuil île de France, Montreuil L’Œil et L’Oreille Nouveau théâtre de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Mathieu Bauer installe sur scène l’atmosphère des films du mythique Fellini, mis en musique par Nino Rota. Une immersion dans l’univers éclatant et mélancolique des deux maestros. “L’Œil”, c’est Federico Fellini (1920-1993), cinéaste de la démesure et de l’imaginaire. “L’Oreille”, c’est Nino Rota (1911-1979), compositeur habité par la grâce. Ensemble, ils ont atteint des sommets. Mathieu Bauer et le musicien Sylvain Cartigny offrent une traversée de leurs vingt-six années de collaboration, ponctuées de chefs-d’œuvre. Dans un décor de cabaret, les numéros se succèdent à la manière du music-hall emmenés par le fringant Stéphane Chivot. La mezzo-soprano Pauline Sikirdji et les acteurs Eleonore Auzou-Connes, Romain Pageard et Gianfranco Poddighe endossent des silhouettes felliniennes, baroques, clownesques ou tragiques. La musique, bien sûr, est la vedette : de la ritournelle délicate de La Strada aux mouvements symphoniques de Prova d’Orchestra en passant par les marches entêtantes de Huit et Demi. Les morceaux sont interprétés par trois musiciens et l’intrépide Orchestre de spectacle du Nouveau théâtre de Montreuil au grand complet. Cet hommage cinéphile et mélomane joyeux est à partager pendant la période de Noël, et une soirée toute particulière sera imaginée pour le nouvel an ! Une pièce jouée dans le cadre du festival Mesure pour Mesure au Nouveau théâtre de Montreuil. Spectacles -> Théâtre Nouveau théâtre de Montreuil 10 place Jean-Jaurès Montreuil 93100

