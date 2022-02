L’Oeil et la Main : rencontre Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’évènement: île de France

L’Oeil et la Main : rencontre Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 31 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

La collection documentaire de France 5, si joliment nommée, existe depuis 1994. Seule émission en langue des signes, elle offre portraits et documentaires et ouvre ainsi un espace de rencontres entre sourds et entendants. Venez à la rencontre de l’équipe de l’émission. Qui choisit les thèmes ? Comment trouve-t-on les témoins ? En combien de temps les tournages se font ? Des questions et plein d’autres encore que vous pourrez poser à l’équipe. Des interprètes en LSF seront présents et l’émission spéciale « la 600ème » sera projetée. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal Paris 75009

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Conférence

