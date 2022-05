L’œil écoute Musée des beaux-arts, 14 mai 2022 20:00, Vannes.

Laissez-vous surprendre par les scénettes théâtrales des élèves comédiens du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vannes. D’étranges histoires animent les œuvres du musée pour notre plus grand plaisir. Facéties et rêves sont au rendez-vous !

Le musée des Beaux-arts de Vannes est installé dans une ancienne halle médiévale du XIIIe siècle baptisée Cohue (foule en breton). Il s’est donné comme mission, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les publics à l’art du 20e siècle, et notamment à l’abstraction d’après-guerre.

Free entry Saturday 14 May, 20:00

The museum of the Fine Arts of Vannes(gates,cracks) is installed(settled) in an old(former) medieval hall(market) of the XIIIth century called Rabble (crowd in Breton). He(It) gave itself as mission, many years, to sensitise the public in the art of the 20th century, and in particular in the abstraction of postwar years.

Déjese sorprender por los escenarios teatrales de los alumnos comediantes del Conservatorio de Radiación Departamental de Vannes. Extrañas historias animan las obras del museo para nuestro deleite. ¡Bromas y sueños están en la cita!

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne 56000 Vannes Bretagne