Exposition du 2 au 26 février 2022Horaires d'ouverture de la médiathèque :Lundi : 14h – 17hMercredi : 10h – 12h30 / 14h – 18hJeudi : 9h – 12hVendredi : 16h – 19hSamedi : 10h – 12h30 / 14h – 16h

Horaire : 14:00 17:00

Exposition de photographies de Denis Rion.Cette expo parle de la vie quotidienne à Madagascar. « Une chose a toujours été inspirante dans mes visites à Madagascar, c'est ce que je nomme « les petits métiers des rues », qui ont maintenant disparu chez nous en Europe : vendeurs de tout, gargotes pour boire un café Gasy avec des Mokary, couturières, réparateurs de tout également (téléphones, sacs, ceintures, chaussures….), coiffeurs, etc, etc.Un autre lieu que j'affectionne particulièrement aussi est le marché. Le mot « commerce » est pour moi un beau mot car il induit une relation, une discussion. Discuter un prix est une réalité économique mais aussi un moyen d'échanges. Mon but en présentant en France ces photos de la vie quotidienne est de parler d'un pays que j'aime et que je fréquente maintenant depuis dix ans au travers de reportages, expos et actions culturelles liées à l'image. Montrer la richesse de cœur, la force de vie, la patience des Malagasy qui forcent le respect malgré une réalité économique bien difficile. Tenter de faire tomber quelques clichés (pays dangereux, miséreux, etc.) présents ici en Europe sans pourtant nier la réalité. J'aime à dire : la lumière dans les yeux des Malagasy est unique, particulièrement dans ceux des enfants. »Denis Rion

