L’Œil du loup Marseille 7e Arrondissement, 18 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

L’Œil du loup Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-05-18 – 2022-05-18 Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans un zoo, quelque part dans “l’Autre monde”, un enfant arrivé d’Afrique passe son temps à regarder un vieux loup borgne faire des allers-retours dans son enclos. Et puis un jour, ce loup s’arrête de marcher. Il décide de regarder l’enfant, lui aussi. Ce que l’enfant découvre au fin fond de l’unique pupille de l’animal, c’est la vie passée du loup avant sa capture



Une comédienne et un créateur sonore, avec des outils d’expression artistique réduits à l’essentiel, offrent au public un temps sensible et fort, laissant l’imaginaire de chacun libre de rêver cette histoire.



D’après le conte de Daniel Pennac

Mise en scène : Pascale Karamazov

Avec Pascale Karamazov et Hervé Fréguis



À partir de 6 ans

(durée : 50 min)

Une comédienne et un créateur sonore, avec des outils d’expression artistique réduits à l’essentiel, offrent au public un temps sensible et fort, laissant l’imaginaire de chacun libre de rêver cette histoire.

Dans un zoo, quelque part dans “l’Autre monde”, un enfant arrivé d’Afrique passe son temps à regarder un vieux loup borgne faire des allers-retours dans son enclos. Et puis un jour, ce loup s’arrête de marcher. Il décide de regarder l’enfant, lui aussi. Ce que l’enfant découvre au fin fond de l’unique pupille de l’animal, c’est la vie passée du loup avant sa capture



Une comédienne et un créateur sonore, avec des outils d’expression artistique réduits à l’essentiel, offrent au public un temps sensible et fort, laissant l’imaginaire de chacun libre de rêver cette histoire.



D’après le conte de Daniel Pennac

Mise en scène : Pascale Karamazov

Avec Pascale Karamazov et Hervé Fréguis



À partir de 6 ans

(durée : 50 min)

Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-09-23 par