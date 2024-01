L’OEIL DU BOUILLON Clisson, samedi 11 mai 2024.

L’OEIL DU BOUILLON Clisson Loire-Atlantique

L’association clissonnaise vous propose son événement « L’oeil du Bouillon ». L’art de rue et la musique étant l’ADN de cette manifestation, il y aura donc des spectacles, des concerts et des animations, le tout agrémenté de bonnes choses locales à boire et à manger. Du bon, du bio, du Bouillon ! .

Halles

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 15:00:00

fin : 2024-05-11 22:30:00



L’événement L’OEIL DU BOUILLON Clisson a été mis à jour le 2024-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire