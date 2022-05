L’œil des jardiniers de l’abbaye de Saint-Riquier Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 4 juin 2022, Saint-Riquier.

L’œil des jardiniers de l’abbaye de Saint-Riquier

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier

Les jardins de l’abbaye regorgent d’espaces très différents. Le jardinier vous présentera l’esplanade, l’allée de la méditation, les anciennes granges ou encore le bel espace arboré. Avec une histoire de plus de 1400 ans, l’abbaye et son parc ont énormément de choses à raconter. Tout en découvrant son histoire, le jardinier en profitera pour vous expliquer l’entretien nécessaire à l’embellissement du parc. Cette année, l’équipe du Parc naturel régional Baie de Somme sera présente pour vous accompagner dans ces découvertes et parler des dérèglements climatiques en Picardie. Quelques chiffres clés permettront de comprendre les perspectives auxquelles nous pouvons nous attendre et les conséquences que cela aura sur nos jardins et les plantes ornementales et potagères qui y poussent. Des exemples concrets d’actions à mener pour repenser son jardin et faire face au réchauffement climatique seront proposés.

Entrée libre et gratuite

Le jardinier vous accompagnera dans la découverte des jardins de l’abbaye de Saint-Riquier où il vous dévoilera tous ses secrets.

Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Place de l’Eglise 80135 SAINT-RIQUIER Saint-Riquier Somme



