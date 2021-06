Bourpeuil Salle des Fêtes L'Isle Jourdain Bourpeuil, Vienne L’oeil de Pénélope : SANDRINE ou comment écrire encore des spectacles quand on est féministe (et qu’on aime la pole dance) Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Bourpeuil Catégories d’évènement: Bourpeuil

L'oeil de Pénélope : SANDRINE ou comment écrire encore des spectacles quand on est féministe (et qu'on aime la pole dance)

Salle des Fêtes L'Isle Jourdain, le vendredi 15 octobre à 20:30

Salle des Fêtes L'Isle Jourdain, le vendredi 15 octobre à 20:30

de et avec Solène CERUTTI Après avoir interrogé des femmes de marin, s’être immergée dans le milieu de la chasse, voilà qu’en septembre 2016, Solène décide d’expérimenter un nouveau terrain d’étude : celui de la pole dance. Plongée dans une expérience inconnue. Pétrissage, enseignement des codes propres à cette discipline. Découvertes, rencontres humaines, sons enregistrés, images filmées autour de cette pratique. En parallèle, lectures autour des différents courants féministes. Cette pièce interroge le corps, et le statut des femmes dans la société. Ce n’est pas une pièce de pole dance, mais bien une création qui s’appuie sur le milieu de la pole pour raconter la société ! Tarif 8€ et 5€ (demandeur d’emploi, étudiants, adhérents MJC & < 16 ans) Solo chorégraphique et théâtral programmé par la MJC Champ Libre et La Boulit’, Scène Culturelle de Proximité soutenue par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, le Département de la Vienne et la Région Nouvelle Aquitaine. Tarif 8€ et 5€ (demandeur d’emploi, étudiants, adhérents MJC & < 16 ans) Solo chorégraphique et théâtral Salle des Fêtes L'Isle Jourdain L'Isle Jourdain 86 Bourpeuil Vienne

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:00:00

