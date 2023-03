Pièces uniques et mobilier d’art – Sonja de Monchy L’oeil de l’atelier, 1 avril 2023, Samois-sur-Seine.

Sonja de Monchy vous accueille dans son atelier-galerie en lisière de forêt les samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h.

Venez découvrir son univers de céramiste mêlant couleurs et textures inspirées de la nature environnante et ses pièces uniques pour la décoration et l’architecture intérieure.

Vous pourrez également vous renseigner sur les cours d’initiation (modelage, tournage, cuisson raku) qu’elle propose et qui lui ont valu d’être labellisée en 2023 « Artisan du Tourisme » par la Chambre des Métiers et de l’artisanat.

Enfin, prolongez votre visite en arpentant les bords de Seine du charmant village de Samois sur Seine.

L’oeil de l’atelier Samois sur Seine Samois-sur-Seine 77920 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.sonjademonchy.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669729812 »}, {« type »: « email », « value »: « loeildelatelier@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/sonjademonchy/?hl=fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/loeildelatelier/?hl=fr »}]

