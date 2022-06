L’œil de l’artisan préhistorique Bielle, 27 août 2022, Bielle.

L’œil de l’artisan préhistorique Bielle

2022-08-27 – 2022-08-27

Bielle 64260

EUR 0 0 Profitez d’une balade naturaliste et artisanale

à la rencontre de plantes sauvages communes,

intéressantes en vannerie, corderie et textile et

initiez-vous à la réalisation de tressages et autres

cordelettes dans un esprit « préhistorique » et

avec des outils « préhisto-compatibles » !

Places limitées, sur réservation

Animation dans le cadre de l’été Ossalois

