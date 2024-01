L’œil de la révolution, Tina Modotti s’expose au Jeu de Paume Jeu de Paume Paris, 13 février 2024, Paris.

Du mardi 13 février 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

.Tout public. payant

Le Jeu de Paume rend hommage à Tina Modotti (1896-1942) à travers une grande exposition, la plus importante jamais consacrée à Paris à cette photographe et activiste politique d’origine italienne.

Le parcours exceptionnel de Tina Modotti n’a jamais cessé de fasciner : essentiellement produit entre 1923 et 1930, son œuvre frappe par son caractère fulgurant. C’est au sein du Mexique post-révolutionnaire que se forgent tant sa conscience politique que le style particulier, à la fois sensible et critique, avec lequel elle saisit sur le vif les mouvements sociaux et les inégalités sans jamais négliger l’aspect esthétique de la photographie.

L’exposition rassemble près de 240 tirages mais aussi des documents d’archives et revues d’époque issus de prêts de musées internationaux et de collections privées. L’exposition retrace la carrière unique de cette photographe et militante révolutionnaire, amie et interlocutrice de peintres tels Frida Kahlo et Diego Rivera.

Tina Modotti a passé la majeure partie de son existence au coeur de la tourmente. Sa vie a été marquée par certains des événements historiques mondiaux les plus importants des années 1920 et 1930, qu’elle a personnellement vécus, parfois en première ligne. Son travail artistique se développe au contact de la société intellectuelle et artistique mexicaine mais aussi du Parti communiste mexicain. Ses images fortes en font l’instigatrice du photo-journalisme dans le pays.

Sur le plan créatif, elle a trouvé sa place dans la bataille opposant le formalisme et l’art engagé en tant que reflet et composante de la réalité sociale, un débat crucial pendant ces années où le monde a radicalement changé. Longtemps étudiée à travers le seul prisme de l’influence d’Edward Weston, l’œuvre photographique de Modotti se détache enfin, dans sa singularité. C’est à l’étude de Tina Modotti en tant que photographe qu’invite donc cette exposition chronologique et thématique.

Jeu de Paume 1, place de la Concorde 75001 Paris

Contact : https://billetterie.jeudepaume.org/fr-FR/accueil?_ga=2.164428796.275063517.1703844152-1749500436.1703174553

