« L’œil de la Révolution » Couvent des Jacobins Toulouse, samedi 25 mai 2024.

« L’œil de la Révolution » Une conférence organisée dans le cadre du Festival de L’Histoire à venir, qui fait le pont entre le passé et ses ramifications dans le présent. Samedi 25 mai, 16h00 Couvent des Jacobins Entrée libre sans réservation

Début : 2024-05-25T16:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T16:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

A la découverte des mécanismes qui ont façonné nos sociétés

Cet évènement annuel offre une plateforme unique pour discuter des enjeux cruciaux qui ont marqué l’histoire et qui continuent de façonner le monde contemporain.

Une conférence sur la réalité de « l’œil de la Révolution » et ses pratiques

Les historiens modernistes Guillaume Debat, spécialiste de la Révolution française, et Christine Dousset-Seiden, spécialiste de l’histoire économique et sociale des 17e et 18e siècles, démystifient les concepts de « jacobins » et de « jacobinisme », souvent mal interprétés dans le discours public, et exposent tout en nuances les pratiques, les idées et le rôle politique de ce club révolutionnaire.

En révélant la véritable essence des jacobins, découvrez comment leur histoire peut éclairer des enjeux contemporains majeurs tels que les formes de politisation, la fabrique de la loi et l’action collective en démocratie.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l'année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l'ancien réfectoire du couvent.