L’œil bleu de la baleine : contes pour enfants Centre culturel canadien Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 14h30 à 16h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Embarquez pour un après-midi de féérie, qui fera voyager toute la famille vers le Grand Nord du Canada !

Mercredi 29 novembre à 14h30, venez assister à “L’œil bleu de la baleine” : un spectacle de contes traditionnels inuit par Nathalie Krajcik, sur le partage, la tempérance, le rire et les croyances.

Qaunak, la grand-mère, nous entraîne dans un voyage audacieux, à travers les récits du rêve de la baleine, de la quête de l’orphelin Tilili, des farces de la Chabotte, de pêche et de chasse, de couteaux et de rituels, et de la glace qui s’ouvre au printemps… pour se transformer parfois en piège !

Les paroles de l’Aînée racontent la vie rude mais belle d’un peuple du bout du monde. Là où la patience, l’écoute, l’humour, le respect de l’autre et de la nature invitent à l’humilité : une sagesse de l’expérience…

« L’œil bleu de la baleine » – à partir de 6 ans, et plus

Durée : 55 minutes

Récit par Nathalie Krajcik. Mise en scène par Anna Acerbis. Création lumière par Christelle Toussine. Conçu avec le soutien et l’amitié de Sylvie Téveny et l’Association Inuksuk / Espace Culturel Inuit de Paris.

L’artiste québécoise Nathalie Krajcik jardine les mythes et les mots-fleurs de ses racines : canadiennes, slovaques et françaises. Elle travaille actuellement à la création d’un nouveau spectacle autour des contes et des œuvres d’art inuit.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 75008 Paris

Nathalie Krajcik – Crédits : Marcella Barbieri