Ce spectacle, digne d’un scénario hollywoodien, emprunte autant aux épisodes homériques qu’aux écrits de l’écrivaine et journaliste polonaise pour ouvrir des brèches poétiques. Il propose une méditation sur la survie et l’immortalité, tout en faisant ressortir la dimension universelle des angoisses contemporaines. mise en scène Krzysztof Warlikowski

Tentative de rentrer chez soi, l'odyssée pour l'histoire européenne s'est achevée dans l'indicible des camps d'extermination. Face à la politique ultra-conservatrice, intolérante et brutale du gouvernement polonais en place, Krzysztof Warlikowski cherche à résister contre l'amnésie destinée à déformer l'Histoire, en mettant en parallèle l'odyssée d'Homère et celle moderne d'Izolda. Cette héroïne des années quarante a elle-même provoqué sa déportation pour retrouver son mari. Des années plus tard, elle raconte son histoire à la romancière Hanna Krall.

