L’Odyssée Sonore Théâtre Antique d’Orange Orange, vendredi 29 mars 2024.

L’Odyssée Sonore Théâtre Antique d’Orange Orange Vaucluse

Inédit En nocturne, un voyage dans les richesses sonores et musicales de notre monde. Enveloppés par le son et l’image, vous croiserez une multitude de divinités et de personnages mythologiques et traverserez des paysages merveilleux et fantastiques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-03-31

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement L’Odyssée Sonore Orange a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de tourisme Orange Châteauneuf