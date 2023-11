Spectacle « Aïda, celle qui reviendra » par Boubacar NDiaye – Samedi 25 novembre L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Balma, 25 novembre 2023, Balma.

La Ville de Balma soutient la lutte contre les violences faites aux femmes et vous propose d’écouter Boubacar NDiaye, poète et musicien sénégalais qui vous racontera l’histoire d’Aïda : fille, mère et avant tout Femme. Le conteur questionne, dénonce avec subtilité la violence conjugale.

Public dès 8 ans.

Spectacle gratuit suivi d’une rencontre avec les artistes et d’un cocktail offert par la Ville.

Plus d’informations auprès des Maisons de quartier

L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Place De La Libération, 31130 Balma Balma 31130 Domaine de Balma Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 57 09 66 »}, {« type »: « email », « value »: « mdq.lasbordes@mairie-balma.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mdq.vidailhan@mairie-balma.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 18 86 95 »}, {« type »: « email », « value »: « mdq.cyprie@mairie-balma.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 24 74 77 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

