Mai photographique « Treasure Iceland » de Yannick Legodec – Du 5 au 21 mai L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes, 5 mai 2023, Balma.

Mai photographique « Treasure Iceland » de Yannick Legodec – Du 5 au 21 mai 5 – 21 mai L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Renseignements

« L’Islande, une île mystique perdue au cœur de l’Atlantique Nord où la réalité dépasse de loin la fiction.

Aurores boréales, glaciers millénaires et volcans déchaînés, j’ai découvert une terre chargée de magie, et la nature m’a offert ses plus beaux trésors » Yannick Legodec.

Vernissage : Vendredi 5 mai à 18h30

www.yannicklegodec.com

www.ibo-toulouse.com

L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Place De La Libération, 31130 Balma Balma 31130 Domaine de Balma Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 16 64 95 »}, {« type »: « email », « value »: « ggasquet31@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.yannicklegodec.com »}, {« link »: « http://www.ibo-toulouse.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T09:00:00+02:00 – 2023-05-05T18:00:00+02:00

2023-05-21T09:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

exposition photographie