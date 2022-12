Concert de musique – Vendredi 16 décembre L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Balma Catégories d’évènement: Balma

Concert de musique – Vendredi 16 décembre
Vendredi 16 décembre, 20h30
L'Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes

Organisé par l’association Artistique des Cheminots de Toulouse – section musique L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Place De La Libération, 31130 Balma Domaine de Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie L’Association Artistique des Cheminots de Toulouse – section musique – vous propose un concert gratuit où 70 musiciens interprèteront de la musique classique, musique de films et des musiques de Noël.

2022-12-16T20:30:00+01:00

2022-12-16T22:30:00+01:00

