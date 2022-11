Spectacle : « Le Maître du Jeu » – Samedi 19 novembre L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Spectacle : « Le Maître du Jeu » – Samedi 19 novembre
Samedi 19 novembre, 19h30
L'Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes

Renseignements

Une création vocale & scénique par 50 interprètes de L’Atelier Sonore L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Place De La Libération, 31130 Balma Domaine de Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Sous la direction musicale de Jessie Brenac-Litzinger cheffe de chœur & pianiste, le « Maître du Jeu » est une création originale tout public qui mêle théâtre, chant, polyphonie, danse, décors et costumes. Un spectacle délicieusement magique, dans lequel le Maître dirige un scénario tel un Escape Game dans un ténébreux Manoir. Participation libre.

Spectacle : « Le Maître du Jeu » – Samedi 19 novembre
L'Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes
19 novembre 2022
Balma

