Spectacle à l’Odyssée : « Les Jumeaux » – Samedi 29 octobre L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Spectacle à l’Odyssée : « Les Jumeaux » – Samedi 29 octobre L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes, 29 octobre 2022, Balma. Spectacle à l’Odyssée : « Les Jumeaux » – Samedi 29 octobre Samedi 29 octobre, 20h30 L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes

Renseignements

Les Jumeaux revisitent leurs sketchs phares en conservant leur style unique L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Place De La Libération, 31130 Balma Domaine de Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Un humour frais, élégant, teinté d’imitations, d’absurde, d’interactions… Vente de places au Pôle Culture / Animation Locale, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T20:30:00+02:00

2022-10-29T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu L'Odyssée - Nouvelle Salle des Fêtes Adresse Place De La Libération, 31130 Balma Domaine de Balma Ville Balma lieuville L'Odyssée - Nouvelle Salle des Fêtes Balma Departement Haute-Garonne

L'Odyssée - Nouvelle Salle des Fêtes Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

Spectacle à l’Odyssée : « Les Jumeaux » – Samedi 29 octobre L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes 2022-10-29 was last modified: by Spectacle à l’Odyssée : « Les Jumeaux » – Samedi 29 octobre L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes L'Odyssée - Nouvelle Salle des Fêtes 29 octobre 2022 Balma L'Odyssée - Nouvelle Salle des Fêtes Balma

Balma Haute-Garonne