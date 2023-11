La course de Madison – Festival des films et des ailes L’Odyssée, Médiathèque de Lomme Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La course de Madison – Festival des films et des ailes L’Odyssée, Médiathèque de Lomme Lille, 22 novembre 2023, Lille. La course de Madison – Festival des films et des ailes Mercredi 22 novembre, 14h00 L’Odyssée, Médiathèque de Lomme Gratuit [DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES FILMS ET DES AILES ET DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] Se réinventer et trouver de nouveaux objectifs dans un contexte imprévu, tel est l’enjeu de ce film issu de la sélection du Festival du Moineau d’Or d’Erfurt (Allemagne), Ville jumelée à Lille.

Madison, une adolescente de 13 ans, partage la même passion pour le cyclisme que son père. Contrainte de se rendre dans les Alpes tyroliennes avec sa mère, Madison se trouve plongée dans un environnement tout à fait différent, où les VTT remplacent les vélos de route qu’elle affectionne. Avec le soutien de ses nouveaux amis, elle entame un voyage de découverte personnelle où elle réévalue ses rêves.

Durée : 1h27 Organisé par le Goethe-Institut Lille, le Cinéma l’Univers / L’Odyssée Médiathèque / Der goldene Spatz, Erfurt

