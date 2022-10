Atelier d’analyse de l’image à Lomme L’Odyssée médiathèque à Lomme Lomme Catégories d’évènement: Lomme

Nord

Atelier d’analyse de l’image à Lomme L’Odyssée médiathèque à Lomme, 16 octobre 2022, Lomme. Atelier d’analyse de l’image à Lomme Dimanche 16 octobre, 10h30 L’Odyssée médiathèque à Lomme

Gratuit, sur inscription, places limitées

Atelier d’analyse de l’image à Lomme dans le cadre des Nuits des bibliothèques L’Odyssée médiathèque à Lomme 794 Av. de Dunkerque Lomme 59461 Nord Hauts-de-France Atelier d’analyse de l’image

A partir des planches de dessins du livre illustré de Yukikko Noritake, Forêt des frères, apprenez à analyser le récit par l’image.

Sur la thématique de la préservation de la planète, comment bien lire un livre où seules les images parlent et semblent suffire à elles- mêmes. A partir de 9 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T10:30:00+02:00

2022-10-16T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Lomme, Nord Autres Lieu L'Odyssée médiathèque à Lomme Adresse 794 Av. de Dunkerque Ville Lomme lieuville L'Odyssée médiathèque à Lomme Lomme Departement Nord

L'Odyssée médiathèque à Lomme Lomme Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lomme/

Atelier d’analyse de l’image à Lomme L’Odyssée médiathèque à Lomme 2022-10-16 was last modified: by Atelier d’analyse de l’image à Lomme L’Odyssée médiathèque à Lomme L'Odyssée médiathèque à Lomme 16 octobre 2022 L'Odyssée médiathèque à Lomme Lomme Lomme

Lomme Nord