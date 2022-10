Conférence sur les « Mangas et l’environnement » L’Odyssée médiathèque à Lomme Lomme Catégories d’évènement: Lomme

Nord

Conférence sur les « Mangas et l’environnement » L’Odyssée médiathèque à Lomme, 15 octobre 2022, Lomme. Conférence sur les « Mangas et l’environnement » Samedi 15 octobre, 15h00 L’Odyssée médiathèque à Lomme

Gratuit, sans inscription

Conférence sur les « Mangas et l’environnement » dans le cadre des Nuits des bibliothèques. L’Odyssée médiathèque à Lomme 794 Av. de Dunkerque Lomme 59461 Nord Hauts-de-France Conférence « Les Mangas et l’environnement »

Rencontre avec Maxime Manac’h, conférencier et musicien, pour animer une conférence sur le Manga axée sur la Nature.

Il présentera l’histoire du manga à travers la thématique en insistant sur le rapport entretenu entre cette dernière et la société pour les adolescents et les jeunes adultes. A partir de 14 ans Samedi 15 octobre 2022 de 15h à 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:00:00+02:00

2022-10-15T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Lomme, Nord Autres Lieu L'Odyssée médiathèque à Lomme Adresse 794 Av. de Dunkerque Ville Lomme lieuville L'Odyssée médiathèque à Lomme Lomme Departement Nord

L'Odyssée médiathèque à Lomme Lomme Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lomme/

Conférence sur les « Mangas et l’environnement » L’Odyssée médiathèque à Lomme 2022-10-15 was last modified: by Conférence sur les « Mangas et l’environnement » L’Odyssée médiathèque à Lomme L'Odyssée médiathèque à Lomme 15 octobre 2022 L'Odyssée médiathèque à Lomme Lomme Lomme

Lomme Nord