L’odyssée Mâcon, 24 février 2022, Mâcon.

L’odyssée Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon

2022-02-24 20:00:00 – 2022-02-26 Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

Mâcon Saône-et-Loire

Après la Guerre de Troie, Ulysse, prisonnier de Calypso, raconte son voyage sur les mers : le cyclope, les sirènes, la descente aux Enfers…

Retenu sur l’île de la nymphe Calypso, Ulysse a perdu tout espoir de revoir un jour sa patrie Ithaque. Seul et désespéré, il lui reste toutefois les souvenirs de ses exploits passés.

Lorsque les enfants viennent l’écouter, il revit avec eux les aventures qui l’ont conduit jusqu’ici : la fin de la Guerre de Troie, sa rencontre avec le cyclope Polyphème, son voyage au royaume des morts, les sirènes…

Heureusement, Ulysse n’est pas seul : Euryloque, marin honnête mais pas toujours très malin, l’accompagne sur les mers déchaînées par la colère de Poséïdon.

» L’Odyssée » reprend l’épopée mythique écrite par Homère, en l’adaptant pour le jeune public. Un texte drôle et une mise en scène rythmée qui suit la trame du poème original pour recréer un univers peuplé de créatures mythologiques.

L’humour, la magie et l’aventure réunis en un seul spectacle pour émerveiller les enfants… et raviver les souvenirs des plus grands !

Avec : Matthieu Birken, Alissia Estève, François Gelay, Jean-Félix Milan, Clara Vincent.

Mise en scène et écriture : Jean-Félix Milan.

kezacoresas@gmail.com +33 9 88 53 11 77 https://www.billetreduc.com/S/26578/salle.htm

