L’ODYSSEE Langres, mardi 16 avril 2024.

L’ODYSSEE Langres Haute-Marne

Tout public

Par la compagnie Tire pas la nappe

Entouré d’un chœur d’orphelins, Télémaque, fils d’Ulysse et de Pénélope, attend le retour de son père, parti pour un long voyage. La déesse Athéna, qui veille sur lui, lui laisse voir comme à travers un rêve les aventures du père que Télémaque ne connaît qu’à travers les exploits héroïques qui lui sont contés. Il exprime à travers ses questions la douleur d’un enfant qui grandit sans son père. Grâce à un dispositif bi-frontal et une esthétique proche de la science-fiction, mélancolique et drôle, la compagnie Tire pas la nappe ramène le célèbre mythe d’Homère à une échelle plus humaine et intime. La langue sensible et rythmée du texte est transcendée par la musique rock en live, emportant le spectateur dans une épopée subtile où souffle un air vivifiant. Comment se construire sans figure paternelle ? À qui s’identifier ? Comment grandir ?

La Compagnie Tire pas la Nappe est fondée en 1997 par Marion Aubert, Marion Guerrero et Capucine Ducastelle, à leur sortie du Conservatoire de Montpellier. Depuis plus de vingt ans, la compagnie travaille à la création et la promotion des écritures contemporaines et plus spécifiquement celle de Marion Aubert, dans des mises en scène de Marion Guerrero. Autrice d’une trentaine de pièces, Marion Aubert est éditée chez Actes Sud-Papiers ; ses textes sont traduits dans plusieurs langues et mis en scène à l’international.

Ce spectacle sera aussi présenté en représentation scolaire.

À partir de 9 ans.

Durée 1h 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-16

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.spectacles.associations@langres.fr

