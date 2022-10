L’Odyssée La Roque-d’Anthéron, 17 décembre 2022, La Roque-d'Anthéron. L’Odyssée

Auditorium de la Médiathèque Place Voltaire La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhne Place Voltaire Auditorium de la Médiathèque

2022-12-17 16:00:00 – 2022-12-17

Place Voltaire Auditorium de la Médiathèque

La Roque-d’Anthéron

Bouches-du-Rhne Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un long voyage. La déesse Athéna veille sur l’enfant esseulé et lui laisse voir, comme à travers un rêve, les aventures de son père jusqu’à son retour auprès de Pénélope. Sur la scène, un comédien-manipulateur dépose des figurines de bois flotté sur une petite plage de sable et introduit chaque paysage, construisant ainsi une nouvelle image. Mais ici, le rôle de l’image est de soutenir le son. Le spectacle est à écouter et à imaginer.

Durée 50 min Théâtre d’objet flotté sonore tout public.

Texte de Marion Aubert, avec le Groupe Maritime de Théâtre création et jeu Gilles Le Moher

Programmation « Par les Villages »- Place Voltaire Auditorium de la Médiathèque La Roque-d’Anthéron

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu La Roque-d'Anthéron Adresse La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhne Place Voltaire Auditorium de la Médiathèque Ville La Roque-d'Anthéron lieuville Place Voltaire Auditorium de la Médiathèque La Roque-d'Anthéron Departement Bouches-du-Rhne

La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roque-dantheron/

L’Odyssée La Roque-d’Anthéron 2022-12-17 was last modified: by L’Odyssée La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron 17 décembre 2022 Auditorium de la Médiathèque Place Voltaire La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne La Roque d'Anthéron

La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhne