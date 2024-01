L’Odyssée, la conférence musicale Théâtre de La Grange Bois-d’Arcy, vendredi 22 mars 2024.

L’Odyssée, la conférence musicale Spectacle scolaire du CM1 à la 5ème Vendredi 22 mars, 09h30, 14h30 Théâtre de La Grange Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T09:30:00+01:00 – 2024-03-22T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T14:30:00+01:00 – 2024-03-22T16:00:00+01:00

René Brillote, professeur de grec antique, est contacté par Marie-Louise

Costaille pour assurer une conférence sur le thème « Odysseus, son nom est

personne ». La situation lui échappe rapidement, transformant la conférence

rigoureuse prévue en un réel spectacle musical.

Un conférencier, une directrice de salle, un programme l’Odyssée

d’Homère. Comment voyager dans cette histoire mythique et épique

tout en restant enfermé entre quatre murs ?

Après la victoire des troupes grecques contre Troie, Ulysse décide de rentrer

chez lui à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet avis et le

voyage du retour sera semé d’embûches. Affrontant monstres en tous genres,

sorcières, dieux, cyclope et autres créatures marines, Ulysse retrouvera

Pénélope dix ans plus tard.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « email », « value »: « lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Spectacle scolaire CM1