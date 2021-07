Villeneuve-Saint-Georges Sud-Est Théâtre Val-de-Marne, Villeneuve-Saint-Georges L’odyssée du jeu vidéo – Table ronde: métiers du jeu vidéo Sud-Est Théâtre Villeneuve-Saint-Georges Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Sud-Est Théâtre, le lundi 12 juillet à 18:00

Game designer, sound designer, graphiste, animateur 3D, etc… Venez découvrir les métiers nécessaires à la création d’un jeu vidéo

Entrée libre, sur inscription

Table ronde: métiers du jeu vidéo Sud-Est Théâtre 21 avenue Carnot 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne

2021-07-12T18:00:00 2021-07-12T20:00:00

