du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet à Micro-Folie de Villeneuve-Saint-Georges

– Makey Makey samedi 10 juillet 14h-15h et 15h30-16h30 (8ans+): un circuit électronique qui permet de créer en groupe des manettes de jeux originales, et ainsi d’appréhender une nouvelle manière créative de jouer. – Game design samedi 10 juillet 14h-15h et 15h30-16h30 (8ans+): Une introduction aux bases du game design. A l’aide d’un jeu de cartes, il s’agit d’apprendre à trouver des mécaniques de jeu, des règles et un concept original. Initiation à la création de jeux vidéo dimanche 11 juillet 14h-16h (10ans+): avec le logiciel Construct. Initiation à la création de jeux vidéo dimanche 11 juillet 14h-15h et 15h30-16h30 (7ans+): applications sur tablettes.

Entrée libre, sur inscription

Initiation à la création de jeux vidéo Micro-Folie de Villeneuve-Saint-Georges 14 bis rue Pasteur 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T17:00:00;2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T17:00:00

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Micro-Folie de Villeneuve-Saint-Georges Adresse 14 bis rue Pasteur 94190 Villeneuve-Saint-Georges Ville Villeneuve-Saint-Georges lieuville Micro-Folie de Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges