du mardi 6 juillet au jeudi 15 juillet à Micro-Folie de Villeneuve-Saint-Georges

– Une exposition jouable sur l’histoire des jeux vidéo avec bornes d’arcade et consoles rétro (créée par MO5, association pour la préservation et le partage du patrimoine informatique)) – Un tournoi de Rétro gaming le vendredi 9 juillet.

Entrée libre, sur inscription

Micro-Folie de Villeneuve-Saint-Georges 14 bis rue Pasteur 94190 Villeneuve-Saint-Georges

2021-07-06T17:00:00 2021-07-06T20:00:00;2021-07-07T17:00:00 2021-07-07T20:00:00;2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T20:00:00;2021-07-09T17:00:00 2021-07-09T20:00:00;2021-07-13T17:00:00 2021-07-13T20:00:00;2021-07-15T17:00:00 2021-07-15T20:00:00

