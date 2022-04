L’Odyssée du Jeu Vidéo Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

L’Odyssée du Jeu Vidéo Cherbourg-en-Cotentin, 21 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin. L’Odyssée du Jeu Vidéo Avenue du Thivet Agora Cherbourg-en-Cotentin

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-22 00:00:00 Avenue du Thivet Agora

Cherbourg-en-Cotentin Manche Festival de jeux vidéo : tournois, réalité virtuelle, rétrogaming, esport, speedrun, simulation auto, arcade…

Entrée libre – Restauration sur place.

Rendez-vous à l’Agora d’Equeurdreville (Cherbourg-en-Cotentin, 50, Normandie), les 21 et 22 mai 2022.

www.gamepads.fr Festival de jeux vidéo : tournois, réalité virtuelle, rétrogaming, esport, speedrun, simulation auto, arcade…

Entrée libre – Restauration sur place.

Rendez-vous à l’Agora d’Equeurdreville (Cherbourg-en-Cotentin, 50, Normandie), les 21 et 22 mai… association.gamepads@gmail.com +33 6 70 95 97 30 http://gamepads.fr/ Festival de jeux vidéo : tournois, réalité virtuelle, rétrogaming, esport, speedrun, simulation auto, arcade…

Entrée libre – Restauration sur place.

Rendez-vous à l’Agora d’Equeurdreville (Cherbourg-en-Cotentin, 50, Normandie), les 21 et 22 mai 2022.

www.gamepads.fr Avenue du Thivet Agora Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Avenue du Thivet Agora Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Avenue du Thivet Agora Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

L’Odyssée du Jeu Vidéo Cherbourg-en-Cotentin 2022-05-21 was last modified: by L’Odyssée du Jeu Vidéo Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 21 mai 2022 Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche