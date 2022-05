L’Odyssée d’Hô : Projection Monumentale Fécamp, 29 juin 2022, Fécamp.

L’Odyssée d’Hô : Projection Monumentale Fécamp

2022-06-29 – 2022-08-27

Fécamp 76400

Le Fonds de Mécénat du Groupe OLVEA a présenté son nouveau projet : un vidéo mapping nommé « L’Odyssée d’Hô » !

Une projection monumentale, initiée et financée par le Fonds de Mécénat du Groupe OLVEA, est une grande première sur les falaises de Fécamp.

Entre conte philosophique et humaniste, l’Odyssée d’Hô invite à une réflexion sur les expériences de la vie ainsi qu’à une sensibilisation aux thématiques environnementales.

Plus d’informations sur L’Odyssée d’Hô : https://lnkd.in/et_9vcds

Du 29 juin au 27 août, durée 8 minutes environ

• Réalisation Cookies Production

• Scénario Julien Clugery

• Soutien Ville de Fécamp

Fécamp

