L’odyssée de Moti Belfort, 12 février 2022, Belfort.

L’odyssée de Moti rue Parisot La Coopérative Belfort

2022-02-12 14:30:00 – 2022-02-13 rue Parisot La Coopérative

Belfort Territoire-de-Belfort

4 11 EUR CIE UNE POIGNÉE D’IMAGES

Réservation auprès du Grrranit – Scène Nationale au 03 84 58 67 67 ou sur https://www.grrranit.eu/

Lorsque Moti, petit mammouth se réveille, il n’a qu’une seule envie : retrouver sa maman. Mais il y a un problème : 5000 ans se sont écoulés et le monde qui l’entoure a quelque peu évolué. C’est le moins que l’on puisse dire… Pour mener à bien sa quête, il va devoir effectuer un long voyage des banquises de l’Arctique jusqu’au plus profond des forêts de l’Afrique. Est-ce vraiment possible de retrouver une maman qui a disparu depuis des millénaires ? L’absence de parents, la famille recomposée mais aussi l’amitié et la persévérance sont les principaux thèmes de cette comédie musicale. La double lecture du spectacle permet aux enfants, mais aussi aux parents, de voyager avec Moti dans cette fabuleuse odyssée.

Merci de respecter l’âge minimum de 3 ANS par respect pour les artistes.

rue Parisot La Coopérative Belfort

