Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon L’ODYSSEE DE LA BIODIVERSITE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

L’ODYSSEE DE LA BIODIVERSITE Espace culturel Robert-Doisneau, 7 octobre 2021, Meudon. L’ODYSSEE DE LA BIODIVERSITE

Espace culturel Robert-Doisneau, le jeudi 7 octobre à 20:00

Un cinéaste et un environnementaliste parcourent dix pays en 300 jours pour rapporter les solutions les plus innovantes mises en place par les peuples du monde pour préserver la biodiversité de notre planète. Projection suivie d’un débat DOCUMENTAIRE DE DAVID FEBRAGA ET DAVID AIME FRANCE – 2014 – 0H52 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T20:52:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon