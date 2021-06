Pantin Friche Odyssées Pantin, Seine-Saint-Denis «L’Odyssée» d’après Homère(Chant VIII)-Spectacle interactif jeune public ( 5-11ans) Friche Odyssées Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

«L’Odyssée» d’après Homère(Chant VIII)-Spectacle interactif jeune public ( 5-11ans) Friche Odyssées, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pantin. «L’Odyssée» d’après Homère(Chant VIII)-Spectacle interactif jeune public ( 5-11ans)

Friche Odyssées, le samedi 26 juin à 16:30

Ulysse tout le monde connaît. Ce roi d’Ithaque a permis aux Grecs de remporter la victoire contre les Troyens, après dix ans d’une guerre atroce, puis ila mis encore dix ans pour revenirchez lui, retrouver sa femme et son fils. C’est une histoire qu’on ne cesse de raconter depuis Homère. La connaître, c’est comprendre et entrer dans une multitude d’autresœuvres, mais c’est aussiréfléchir à des valeurs comme l’amitié, l’amour, l’hospitalité …Dans un parcours de spectacle interactif, onproposeaux enfants de monter sur scène avec lacomédienne, aidéspar lemetteur en scène, et participer àun chant de l’Odyssée. L’idée est de ne pastrahir le texte mais en lui donnant un contenu ludique à travers notamment le personnage d’Athéna, la fille délurée de Zeus et protectrice d’Ulysse……En vue du projet de la Compagnie Gyntianaà venir-monter une chronologiesur lesjeux olympiquesen spectacle-avec les enfants, nous jouerons ensemble le chant8de l’Odyssée, l’arrivée d’Ulysse chez Alkinoos, roi des Phéaciensetpère de Nausicaa…….

sur inscription

«L’Odyssée» d’après Homère(Chant VIII)-Spectacle interactif jeune public ( 5-11ans) Friche Odyssées 49 rue des Sept Arpents Pantin Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T16:30:00 2021-06-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pantin, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Friche Odyssées Adresse 49 rue des Sept Arpents Ville Pantin lieuville Friche Odyssées Pantin