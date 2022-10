L’ODYSSÉE, 5 avril 2023, .

L’ODYSSÉE



2023-04-05 19:30:00 – 2023-04-05

COMPAGNIE TIRE PAS LA NAPPE ( 34 )

Tout public > 9 ans. Durée 1h

Télémaque, le fils d’Ulysse et Pénélope, est seul sur la grève. Il est en colère contre son père parti, et ne sait comment se construire. Sur la plage, une bande d’enfants surgit. Ce sont les enfants orphelins, sans doute, eux aussi, les enfants des marins partis. Il y a là Mentor, le chef de la bande, et Athéna, une toute jeune déesse. Ensemble, ils consolent Télémaque, lui jouent, et inventent les exploits – mais aussi les échecs, de leurs pères. A leur tour ils chantent l’Odyssée, le pays des Lotophages, Circé, la guerre, et l’amour, et ensemble, aidés par le chant, et l’épopée, ils apprennent à grandir.

Ce spectacle est accueilli avec l’ATP de l’Aude

