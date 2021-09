Merléac Bizoin Côtes-d'Armor, Merléac L’Odysée de Pays Dérivés Bizoin Merléac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Bizoin

En résidence d’artiste sur le territoire depuis 2019 sous l’impulsion du CAC Sud 22, la compagnie “Les Ribines” a posé un regard poétique sur la rigole d’Hilvern au fil d’arpentages réguliers nourris de la rencontre avec les habitants. Lors de ces rencontres, les artistes-arpenteurs tissent un lien unique avec le territoire et les habitants, et proposent une nouvelle vision, poétique et artistique, de notre identité. Le résultat théâtralisé de leur résidence sera rendu à l’occasion du Festival “Au fil du lin”. La compagnie Les Ribines vous partage leur Odyssée patrimoniale et théâtrale Bizoin Merléac Merléac Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

