Lodka

Espace Culturel l’Atrium, le vendredi 17 décembre à 20:30

La vie est un **théâtre**, **le théâtre de la vie** ! Un univers où les acteurs, touchants et drôles, sont piégés dans les personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle. Assis dans un petit bateau au milieu d’un océan sans fin, ces personnages sont chahutés par des vagues de situations rocambolesques. Et l’impossibilité de s’en échapper les rend complètement fous ! **Quatre artistes du Théâtre Semianyki**, accompagnés de l’éblouissante **Natalia Parashkina**, nous embarquent dans le tumulte du quotidien d’un petit théâtre. Un univers à lui tout seul où les acteurs sont pris au piège d’une pièce incontrôlable. Un kaléidoscope de personnages drôles et touchants dans des situations rocambolesques. Sans un mot, ces artistes nous communiquent malgré tout, leurs rêves, leurs chagrins, ainsi que leurs espoirs, avec une justesse poignante et un humour incisif. **Le petit plus** : Participez au stage de clown de théâtre avec Hugues Fellot, clown au Cirque Plume de de 2006 à 2012 et fondateur du « Collectif d’Êtr’Acteur » (sur réservation).

Tarifs : 18€/15€/13€/8€

COLLECTIF SEMIANYKI

