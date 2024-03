Lodi Gunz Lollipop Music Store Marseille, vendredi 5 avril 2024.

Lodi Gunz ♫SHOWCASE ROCK♫ Vendredi 5 avril, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

For the fabulous right on time release party !

It’s getting warmer…

Lodi Gunz – EP « I really care » release party

Get down here

We’re gonna surf on some good rock’n’roll vibes

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 3 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h00

