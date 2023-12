MARCHÉ DE NOËL ET PARADE DE NOËL À LODÈVE Lodève, 1 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Marché & parade de Noël dans le centre ville de Lodève.

Avec vin chaud, marrons, chars lumineux et toute la magie de Noël..

2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Christmas market & parade in downtown Lodève.

With mulled wine, chestnuts, illuminated floats and all the magic of Christmas.

Mercado y desfile de Navidad en el centro de Lodève.

Con vino caliente, castañas, carrozas iluminadas y toda la magia de la Navidad.

Weihnachtsmarkt & -parade in der Innenstadt von Lodève.

Mit Glühwein, Maronen, beleuchteten Wagen und dem ganzen Weihnachtszauber.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC