TÉLÉTHON 2023 À LODÈVE Lodève, 1 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

3 jours d’événements et de festivités sont organisés à l’occasion du téléthon. Les bénéfices seront reversés à l’association AFMTELETHON..

2023-12-05 08:00:00 fin : 2023-12-05 . .

Lodève 34700



3 days of events and festivities are organized for the telethon. Profits will be donated to the AFMTELETHON association.

con motivo del telemaratón se han organizado 3 días de actos y festividades. Todos los beneficios se donarán a la asociación AFMTELETHON.

anlässlich des Telethons werden 3 Tage lang Veranstaltungen und Feierlichkeiten organisiert. Die Gewinne gehen an den Verein AFMTELETHON.

