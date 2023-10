VOYAGE EN PAYS TEXTILE Lodève, 29 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Pendant 5 jours, une programmation sur l’histoire du textile vous est proposée à Lodève.

Un événement avec de l’Histoire, de la Mémoire, du Geste, du Cinéma et des Rencontres en l’honneur des ouvriers d’hier et d’aujourd’hui. Programmation complète des 5 jours : https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/voyage-en-pays-textile/.

2023-11-29 00:00:00 fin : 2023-12-03 00:00:00. EUR.

Lodève 34700 Hérault Occitanie



For 5 days, a program on the history of textiles is on offer in Lodève.

An event with History, Memory, Gesture, Cinema and Encounters in honor of the workers of yesterday and today.

Durante 5 días se ofrece en Lodève un programa sobre la historia del textil.

Se trata de un acontecimiento repleto de historia, memoria, gestos, cine y encuentros en honor de los trabajadores de ayer y de hoy.

Fünf Tage lang wird Ihnen in Lodève ein Programm über die Geschichte der Textilindustrie geboten.

Eine Veranstaltung mit Geschichte, Erinnerung, Gesten, Film und Begegnungen zu Ehren der Arbeiter von gestern und heute.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC