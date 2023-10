VOYAGE AU COEUR DE L’EAU Lodève, 16 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

la semaine de l’eau en Lodévois et Larzac du 16 au 21 octobre 2023.

Des pluies plus rares et plus violentes provoquant sécheresses, inondations et feux de forêt témoignent du changement climatique partout dans le monde. L’eau de qualité destinée à l’alimentation et à l’activité humaine est une ressource qui devient rare sur tous les continents..

2023-10-16 fin : 2023-10-21 . .

Lodève 34700 Hérault Occitanie



water week in Lodévois et Larzac from october 16 to 21, 2023.

Rarer and more violent rains, causing droughts, floods and forest fires, are evidence of climate change around the world. Quality water for food and human use is becoming a scarce resource on every continent.

semana del Agua en Lodévois et Larzac del 16 al 21 de octubre de 2023.

Lluvias más raras y violentas que provocan sequías, inundaciones e incendios forestales son la prueba del cambio climático en todo el mundo. El agua de calidad para uso humano y alimentario se está convirtiendo en un recurso escaso en todos los continentes.

die Woche des Wassers in Lodévois et Larzac vom 16. bis 21. Oktober 2023.

Seltenere und heftigere Regenfälle, die Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände verursachen, zeugen überall auf der Welt vom Klimawandel. Qualitativ hochwertiges Wasser für die Ernährung und die menschliche Tätigkeit ist eine Ressource, die auf allen Kontinenten knapp wird.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LODEVOIS ET LARZAC