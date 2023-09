CERCLE DE PAROLE Lodève, 5 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Il existe beaucoup de cercles de FEMMES et de cercles d’HOMMES

et encore peu de cercles mixtes. Notre intention par la mise en place

de ces cercles est d’offrir un espace sécure où chacun-e puisse

s’exprimer librement et avec authenticité. La confidentialité,

le non jugement , la bienveillance, la présence et l’écoute pour lesquels chacun s’engage……

2023-10-05 18:30:00 fin : 2023-10-05 . .

Lodève 34700 Hérault Occitanie



There are many WOMEN’S circles and MEN’S circles

and still few mixed circles. Our intention in setting up

of these circles is to offer a safe space where everyone can

express themselves freely and authentically. Confidentiality,

non-judgment, benevolence, presence and listening to which everyone commits…..

Hay muchos círculos de MUJERES y de HOMBRES

y aún pocos círculos mixtos. Nuestra intención al crear

de estos círculos es ofrecer un espacio seguro donde todos puedan

expresarse libre y auténticamente. Confidencialidad,

no juzgar, amabilidad, presencia y escucha a la que cada uno se compromete…..

Es gibt viele FRAUEN- und MÄNNERKREISE

und noch wenige gemischte Kreise. Unsere Absicht mit der Einrichtung von

diese Kreise sollen einen sicheren Raum bieten, in dem jede/r die Möglichkeit hat

sich frei und authentisch ausdrücken kann. Die Vertraulichkeit,

nicht-Urteilen, Wohlwollen, Präsenz und Zuhören, zu denen sich jeder verpflichtet…..

