FESTIVAL UN POINT UN TRAIT Lodève, 9 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Festival Un point un trait, 3 ème édition. Journée Dédicaces et présentations des auteurs, rencontres, spectacle d’impro, concert…

Spectacle d’impro:

La Compagnie du Capitaine de Julien Masdoua (aussi acteur dans la série Un si grand soleil) est de retour pour une nouvelle version de leur spectacle d’improvisation avec des saynètes encore plus rythmées et un format plus dense d’environ 45 min.

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 23:00:00. .

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Festival Un point un trait, 3rd edition. Signing sessions and author presentations, meetings, improv show, concert…

Improv show:

Julien Masdoua?s Compagnie du Capitaine (also an actor in the series Un si grand soleil) is back for a new version of their improv show, with even more rhythmic sketches and a denser format lasting around 45 min

Festival Un point un trait, 3ª edición. Sesiones de firmas y presentaciones de autores, encuentros, espectáculo de improvisación, concierto…

Espectáculo de improvisación:

La Compagnie du Capitaine de Julien Masdoua (también actor de la serie Un si grand soleil) vuelve con una nueva versión de su espectáculo de improvisación, con sketches aún más rítmicos y un formato más denso de unos 45 minutos

Festival Un point un trait, 3 ème édition. Autogrammstunde und Autorenvorstellung, Treffen, Improvisationstheater, Konzert…

Eine Impro-Show:

Die Compagnie du Capitaine von Julien Masdoua (auch Schauspieler in der Serie Un si grand soleil) ist zurück mit einer neuen Version ihrer Improvisationsshow mit noch rhythmischeren Sketchen und einem dichteren Format von ca. 45 Minuten

Mise à jour le 2023-08-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC