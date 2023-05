JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE : VISITE GUIDÉE LES GROTTES À LA PRÉHISTOIRE 1 Place Francis Morand, 17 juin 2023, Lodève.

Les grottes à la préhistoire sont des lieux que les hommes ont explorés et utilisé mais de quelle manière ?.

2023-06-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. .

1 Place Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Caves in prehistory are places that men have explored and used but in what way?

Las cuevas de la prehistoria son lugares que la gente ha explorado y utilizado, pero ¿de qué manera?

Die Höhlen der Vorgeschichte sind Orte, die die Menschen erforscht und genutzt haben, aber auf welche Weise?

Mise à jour le 2023-04-30 par OT LODEVOIS ET LARZAC