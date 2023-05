JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE : ATELIER FAUSSES FOUILLES 1 Place Francis Morand, 17 juin 2023, Lodève.

L’atelier débute avec l’explication des techniques de fouilles utilisées par les professionnels. Ensuite, c’est à vous de jouer les archéologues.

Avec pinceaux, truelles et balayettes déterrez des objets du passé. Enquêtez sur leurs origines et leurs fonctions pour ressentir comme un chercheur le frisson de la découverte.

2023-06-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:30:00. .

1 Place Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The workshop begins with an explanation of the excavation techniques used by the professionals. Then it’s your turn to play archaeologist?

With brushes, trowels and brushes, dig up objects from the past. Investigate their origins and functions to feel the thrill of discovery like a researcher

El taller comienza con una explicación de las técnicas de excavación utilizadas por los profesionales. Luego te tocará a ti hacer de arqueólogo?

Utiliza brochas, paletas y pinceles para desenterrar objetos del pasado. Investiga sus orígenes y funciones para sentir la emoción del descubrimiento como un investigador

Der Workshop beginnt mit einer Erklärung der Ausgrabungstechniken, die von den Profis verwendet werden. Danach sind Sie selbst als Archäologe gefragt:?

Mit Pinsel, Kelle und Besen graben Sie Gegenstände aus der Vergangenheit aus. Erforschen Sie ihren Ursprung und ihre Funktionen und erleben Sie den Nervenkitzel der Entdeckung wie ein Forscher

