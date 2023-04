RENCONTRE AVEC L’AUTRICE BLANDINE RINKEL Rue Joseph Galtier, 12 mai 2023, Lodève.

Rencontre avec l’autrice Blandine Rinkel, révélation de la rentrée littéraire 2022 avec son roman Vers la violence, dans le cadre de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, en partenariat avec le Département..

Rue Joseph Galtier

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Meeting with the author Blandine Rinkel, revelation of the 2022 literary season with her novel Vers la violence, as part of the Comédie du Livre – 10 days in May, in partnership with the Department.

Encuentro con la escritora Blandine Rinkel, revelación de la temporada literaria 2022 con su novela Vers la violence, en el marco de la Comédie du Livre – 10 días en mayo, en colaboración con el Departamento.

Treffen mit der Autorin Blandine Rinkel, die mit ihrem Roman Vers la violence die Entdeckung des Literaturherbstes 2022 ist, im Rahmen der Comédie du Livre – 10 Tage im Mai, in Partnerschaft mit dem Département.

