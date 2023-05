MARCHÉ AUX FLEURS Esplanade, 7 mai 2023, .

Marché en présence de producteurs et d’associations. Bourse d’échange de végétaux, animations, bar et restauration sur place..

2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

Esplanade

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Market in the presence of producers and associations. Exchange of plants, animations, bar and restoration on the spot.

Mercado con productores y asociaciones. Intercambio de plantas, animación, bar y catering in situ.

Markt in Anwesenheit von Produzenten und Verbänden. Pflanzentauschbörse, Animationen, Bar und Verpflegung vor Ort.

